2018-10-11T17:04:58+03:00
Общество

В Курске пройдет «санитарная пятница»

12 октября город приведут в порядок
Яна ШЕЛЕСТ
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В уборке города просят принять участие всех курянВ уборке города просят принять участие всех курянФото: Из архива "КП"
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12 октября в Курске пройдет общегородская «санитарная пятница». В работах по уборке города примут участие сотрудники подразделений администрации, Курского городского Собрания, муниципальных организаций, учреждений и предприятий, работники образования и здравоохранения, торговли и бизнеса.

Администрация города Курска обращается к горожанам с просьбой принять участие в наведении порядка на участках, прилегающих к жилым домам.

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