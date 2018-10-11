В Курске пройдет «санитарная пятница»

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-11T17:04:58+03:00

В уборке города просят принять участие всех курян Фото: Из архива "КП"

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12 октября в Курске пройдет общегородская «санитарная пятница». В работах по уборке города примут участие сотрудники подразделений администрации, Курского городского Собрания, муниципальных организаций, учреждений и предприятий, работники образования и здравоохранения, торговли и бизнеса.

Администрация города Курска обращается к горожанам с просьбой принять участие в наведении порядка на участках, прилегающих к жилым домам.