В Курске пройдет «санитарная пятница»
12 октября город приведут в порядок
В уборке города просят принять участие всех курянФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
12 октября в Курске пройдет общегородская «санитарная пятница». В работах по уборке города примут участие сотрудники подразделений администрации, Курского городского Собрания, муниципальных организаций, учреждений и предприятий, работники образования и здравоохранения, торговли и бизнеса.
Администрация города Курска обращается к горожанам с просьбой принять участие в наведении порядка на участках, прилегающих к жилым домам.