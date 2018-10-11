В Курске будут отключать электричество

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-11T13:28:18+03:00

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Из-за проведения плановых работ в электрических сетях ОАО "Курские электрические сети" свет будут отключать с 15 по 19 октября на следующих улицах города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 15 по 19 октября с 9-00 до 17-00:

ул. Аллейная 1-119, 2-60; ул. Фруктовая 1-53, 2-80; ул. 1-2-я Селикатная; ул. Хвойная 1-69, 2а-68; ул. Радужная 20-44, 74-80, 1-3 Моковские переулки, ул. Белгородская 1/13 – 9/10, ул. Черняховского 1/2 - 13/1, ул. Резиновая 2/8 -10/9, ул. Серегина 26, 26а – 34, ул. Автодромная, 1-4 Автодромные переулки.

Телефон для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 15 по 19 октября с 9-00 до 17-00:

ул. Новая Масловка 13-23; 28-54;

ул. Новая Бурцевка 33-57; 18-26;

5-й Бурцевский переулок 2-20; 3-19

6-й Бурцевский переулок 6-22; 3-17

7-й Бурцевский переулок 6-22; 3-17

Бурцевский проезд 1-27; 4-34

Телефон для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

18 октября с 13-30 до 16-00:

ул. Малых 4-24

ул. Стрелецкая Набережная 3-13

ул. Гунатовская 1-31, 2-38

Гунатовский проезд 2-6

Телефон для справок: 26-32-10

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).