В Курской области вырос производственный травматизм

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-11T11:56:17+03:00

За девять месяцев 2018 года произошло более 40 несчастных случаев Фото: Из архива "КП"

В этом году на предприятиях АПК погибли семь человек

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В Курской области отмечается значительный рост производственного травматизма на предприятиях АПК. За девять месяцев 2018 года произошло более 40 несчастных случаев, сообщили в Курском региональном отделении фонда социального страхования.

Среди них семь человек погибли и столько же получили серьезные увечья. Эта печальная статистика в два раза превышает показатели того же периода прошлого года,

Летом текущего года при выгрузке зерна получили несовместимые с жизнью травмы четыре человека. Рабочие погибли под потоками зерна или попали в разгрузочный механизм бункера. Причина – нарушение правил техники безопасности. А в организме двух пострадавших выявлен алкоголь.

Среди погибших двое рабочих, имеющие детей. Один случай комиссия не признала страховым – работник не заключил с работодателем трудовой договор и работал на основании договора оказания услуг.

Иждивенцам второго погибшего будет выплачено страховое обеспечение в размере 1 000 000 рублей. Его дети до совершеннолетия будут получать из Фонда социального страхования выплаты по потере кормильца.