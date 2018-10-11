2018-10-11T10:57:41+03:00
Экономика

В Курской области собрали более 3 млн тонн свеклы

Средняя урожайность – 440 центнеров с гектара
Яна ШЕЛЕСТ
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Убрано 65% свекловичных полейУбрано 65% свекловичных полейФото: Из открытых источников
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В Курской области уборка сахарной свеклы идет полным ходом. Уже убрано 65% свекловичных полей – свыше 70 тысяч гектаров. Накопано более 3 млн тонн сахарных корней. Средняя урожайность – 440 центнеров с гектара.

Аграрии наращивают темпы уборки кукурузы на зерно. На сегодняшний день убрано 36% кукурузных плантаций – около 45 тыс. гектаров, намолочено свыше 400 тыс. тонн кукурузного зерна.

Подходит к завершению уборка подсолнечника. Убрано 76% от плана. Средняя урожайность превышает 23 центнера с гектара, намолочено более 262 тыс. тонн семян. Также в области завершается уборка озимого рапса и сои.

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