В Курской области собрали более 3 млн тонн свеклы

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-11T10:57:41+03:00

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В Курской области уборка сахарной свеклы идет полным ходом. Уже убрано 65% свекловичных полей – свыше 70 тысяч гектаров. Накопано более 3 млн тонн сахарных корней. Средняя урожайность – 440 центнеров с гектара.

Аграрии наращивают темпы уборки кукурузы на зерно. На сегодняшний день убрано 36% кукурузных плантаций – около 45 тыс. гектаров, намолочено свыше 400 тыс. тонн кукурузного зерна.

Подходит к завершению уборка подсолнечника. Убрано 76% от плана. Средняя урожайность превышает 23 центнера с гектара, намолочено более 262 тыс. тонн семян. Также в области завершается уборка озимого рапса и сои.