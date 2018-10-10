Курян приглашают стать экологическими инспекторами

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-10T17:16:44+03:00

Добровольцы с помощью фото и видео будут фиксировать нарушения Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Для этого нужно подать заявление в комитет лесного хозяйства

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Комитет лесного хозяйства Курской области приглашает жителей региона стать общественными инспекторами по охране окружающей среды. Для этого нужно подать заявление в областной комитет лесного хозяйства, в котором указать фамилию, имя и отчество; адрес; сведения о документе, удостоверяющем личность; номер телефона и адрес электронной почты; согласие на обработку персональных данных.

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность; две фотографии размером 3 x 4 сантиметра; копию документа об образовании. После прохождения собеседования кандидаты получат удостоверение.

Главная задача общественного экологического инспектора – оказание содействия в лесном и охотничьем надзоре на добровольной и безвозмездной основе. Добровольцы с помощью фото и видео будут фиксировать нарушения в области охраны окружающей среды и направлять их в областной комитет лесного хозяйства. Инспекторами могут стать граждане, достигшие 18-летнего возраста.