У спящего курянина украли лодку

СЕГОДНЯ 15:44 2018-10-10T15:46:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В августе 2018 года курянин отправился на рыбалку на водоем в Щигровском районе и заночевал на отдаленном берегу. Проснувшись утром, он обнаружил, что его лодка исчезла.

Оказалось, что недалеко от потерпевшего отдыха компания молодых людей. Один из ее участников – 25-летний житель соседней деревни заприметил судно, дождался, когда хозяин уснет и украл лодку. Оттащил ее за несколько сотен метров, спрятал, а через некоторое время вернулся за добром.

Лодку молодой человек оставил дома, а сам уехал на работу в Москву. По возвращении его посетили сотрудники полиции, у которых уже имелась информация о краже. Похищенную лодку изъяли в тот же день. По факту кражи возбудили уголовное дело.