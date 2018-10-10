2018-10-10T15:46:21+03:00
Происшествия

У спящего курянина украли лодку

Кражу раскрыли полицейские
Яна ШЕЛЕСТ
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По факту кражи возбудили уголовное делоПо факту кражи возбудили уголовное делоФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В августе 2018 года курянин отправился на рыбалку на водоем в Щигровском районе и заночевал на отдаленном берегу. Проснувшись утром, он обнаружил, что его лодка исчезла.

Оказалось, что недалеко от потерпевшего отдыха компания молодых людей. Один из ее участников – 25-летний житель соседней деревни заприметил судно, дождался, когда хозяин уснет и украл лодку. Оттащил ее за несколько сотен метров, спрятал, а через некоторое время вернулся за добром.

Лодку молодой человек оставил дома, а сам уехал на работу в Москву. По возвращении его посетили сотрудники полиции, у которых уже имелась информация о краже. Похищенную лодку изъяли в тот же день. По факту кражи возбудили уголовное дело.

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