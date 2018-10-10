2018-10-10T14:48:41+03:00
Экономика

В Курске у цирка пройдет ярмарка

Приглашаются куряне и гости города
Яна ШЕЛЕСТ
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На ярмарке будет представлен широкий ассортимент промышленной и продовольственной продукцииНа ярмарке будет представлен широкий ассортимент промышленной и продовольственной продукцииФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 16 по 21 октября в Курске на площади Советов пройдет межрегиональная ярмарка. На ней будет представлен широкий ассортимент промышленной и продовольственной продукции производителей Курской области и Республики Беларусь.

Куряне и гости города смогут приобрести на ярмарке верхнюю одежду, трикотажные изделия, текстиль, постельные принадлежности, обувь, хозяйственные товары, сувениры и продукты питания.

На ярмарку приглашаются куряне и гости города. Контактные телефоны: (4712) 51-25-42, 51-26-15, ОБУ «ВЦ «Курская Коренская ярмарка», e-mail: info@kurskyarmarka.ru.

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