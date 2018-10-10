2018-10-10T14:20:32+03:00
Звезды

В Курске открылась выставка Николая Меньшикова

Экспозиция включает 20 работ художника
Яна ШЕЛЕСТ
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Выставка продлится до 9 ноября 2018 годаВыставка продлится до 9 ноября 2018 года
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Выставка доцента худграфа Курского государственного университета открылась в школе рисования «Артмания». Экспозиция включает 20 работ, выполненных маслом – пейзажи и несколько натюрмортов. Некоторые работы автор представил на суд зрителя впервые.

Николай Меньшиков является членом Союза художников России, участником многих выставок, в том числе и зарубежных. Картины автора хранятся в столичном Музее современного искусства, а также в частных коллекциях Европы и США.

Выставка расположена по адресу: улица Карла Маркса, 14а. Часы работы зала: пн-пт с 14 до 19-30, сб с 10-30 до 18-00, вс-выходной (или по запросу). Вход 50 руб. Выставка продлится до 9 ноября 2018 года.

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