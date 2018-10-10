2018-10-10T13:13:26+03:00
Общество

Курян продолжают атаковать клещи

Ежедневно в медучреждения области обращаются до 50 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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Клещи нападали на людей в лесопарковых зонах, в природных зонах отдыха и на дачных участкахКлещи нападали на людей в лесопарковых зонах, в природных зонах отдыха и на дачных участкахФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Завершается теплый период года, но температура окружающей среды днем превышает отметку в 10 градусов. Поэтому сохраняется и активность клещей. Каждый день в медицинские учреждения области по поводу укусов клещами обращаются до 50 человек.

Всего за весь сезон 2018 года от укусов пострадали 3886 жителей Курской области, в том числе 1052 ребенка. 18,2% исследованных клеща были заражены боррелиями, 6,5% - анаплазмами и 0,01% - моноцитарным эрлихиозом.

Чаще всего клещи нападали на людей в лесопарковых зонах, в природных зонах отдыха и на дачных участках. На территориях детских оздоровительных лагерей, санаториев, школ, школ-интернатов, детских дошкольных учреждений и зон отдыха проводились акарицидные обработки.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают курянам, что защититься от присасывания клещей можно только с помощью средств индивидуальной защиты. Перед посещением лесов и парков одежду и обувь нужно обработать специальными аэрозолями, которые продаются сейчас повсеместно. Перед их применением следует внимательно прочитать инструкцию.

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