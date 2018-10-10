В Курске открыли мемориальную доску Виктору Сухорукову

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-10T12:36:43+03:00

Курский футболист был одним из лучших игроков ФК «Трудовые резервы» и «Авангард»

Изменить размер текста: A A

6 октября на тренировочном поле курского футбольного клуба «Авангард» в Соловьиной роще состоялось открытие мемориальной доски одному из лучших игроков курских футбольных команд «Трудовые резервы» и «Авангард» Виктору Сухорукову. На открытие пришли известные в недавнем прошлом футболисты.

Игровая карьера Виктора Сухорукова продолжалась с 1967 по 1980 год. В 1970 и 1971 годах спортсмен играл за столичный ЦСКА. В том же году в составе первой молодежной сборной СССР Виктор Сухоруков выиграл турнир в Швейцарии.

Большую часть жизни Виктор Сухоруков провел в Курске, забив в чемпионатах страны 80 мячей. В последние годы футболист работал тренером в ДЮСШ АПЗ-20, а в 2007 возглавлял команду «Авангард-2».