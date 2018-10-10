В курской школе не было посуды и мебели для столовой
Нарушения обнаружила прокуратура Золотухинского района во время проверки школ к новому учебному году.
Из акта готовности одной из школ района к новому учебному году следовало, что питание детей горячими обедами полностью организовано. Однако, как показала проверка, помещение школы для приема пищи учениками не приспособлено, не было посуды и мебели. Еще в семи школах района количество посадочных мест в залах для приема пищи значительно меньше, чем учеников. Помимо этого в одной из сельских школ печное отопление, при этом какого-либо запаса топлива нет, отметили прокуроры.
Во время летних каникул ремонтные работы в школах выполняли учителя, что не предусмотрено их должностными обязанностями и трудовым договором.
В актах готовности школ к новому учебному году не было данных о паспорте безопасности, приемка системы вентиляции не проводилась, не было сведений о наличии договора на оказании санитарно-эпидемиологических услуг и заключения комиссии о готовности школы.
Прокурор района внес главе администрации Золотухинского района представление, в котором потребовал устранить нарушения.