В курской школе не было посуды и мебели для столовой

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-10T11:47:02+03:00

Далеко не все школы оказались готовы принять учеников Фото: Из архива КП.

В другом образовательном учреждении с печным отоплением не запаслись топливом к учебному году

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Нарушения обнаружила прокуратура Золотухинского района во время проверки школ к новому учебному году.

Из акта готовности одной из школ района к новому учебному году следовало, что питание детей горячими обедами полностью организовано. Однако, как показала проверка, помещение школы для приема пищи учениками не приспособлено, не было посуды и мебели. Еще в семи школах района количество посадочных мест в залах для приема пищи значительно меньше, чем учеников. Помимо этого в одной из сельских школ печное отопление, при этом какого-либо запаса топлива нет, отметили прокуроры.

Во время летних каникул ремонтные работы в школах выполняли учителя, что не предусмотрено их должностными обязанностями и трудовым договором.

В актах готовности школ к новому учебному году не было данных о паспорте безопасности, приемка системы вентиляции не проводилась, не было сведений о наличии договора на оказании санитарно-эпидемиологических услуг и заключения комиссии о готовности школы.

Прокурор района внес главе администрации Золотухинского района представление, в котором потребовал устранить нарушения.