В Курске таксист-нелегал попал под уголовную статью
Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу жителю Курска, который признан виновным по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.
В апреле автомобиль с обозначениями легкового такси под управлением 29-летнего курянина остановили инспекторы ДПС ГИБДД России по Курской области для проверки лицензии на перевозку пассажиров. Оказалось, что соответствующего разрешения у водителя нет.
Не желая быть привлеченным к административной ответственности за управление авто с незаконно нанесенными обозначениями легкового такси, мужчина попытался оставить в салоне служебного автомобиля в качестве взятки 500 рублей, рассказали в прокуратуре.
В это время его задержали сотрудники полиции.
Суд оштрафовал водителя на 20 тысяч рублей.