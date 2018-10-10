В Курске таксист-нелегал попал под уголовную статью

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-10T11:12:19+03:00

Мужчина пытался дать взятку, чтобы его не штрафовали

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Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу жителю Курска, который признан виновным по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

В апреле автомобиль с обозначениями легкового такси под управлением 29-летнего курянина остановили инспекторы ДПС ГИБДД России по Курской области для проверки лицензии на перевозку пассажиров. Оказалось, что соответствующего разрешения у водителя нет.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности за управление авто с незаконно нанесенными обозначениями легкового такси, мужчина попытался оставить в салоне служебного автомобиля в качестве взятки 500 рублей, рассказали в прокуратуре.

В это время его задержали сотрудники полиции.

Суд оштрафовал водителя на 20 тысяч рублей.