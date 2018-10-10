2018-10-10T11:03:26+03:00
Общество

Пройдет месячник «Курский край – без наркотиков!»

10 и 11 октября волонтеры будут закрашивать рекламу распространителей дури
Светлана ВОЛКОВА
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Курянам рекомендуют сообщать о подозрительных надписях на зданиях городаКурянам рекомендуют сообщать о подозрительных надписях на зданиях городаФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 1 по 30 ноября в Курской области пройдет месячник «Курский край – без наркотиков!». 10 и 11 октября в рамках межведомственной профилактической акции «Чистый город» пройдут массовые рейды по закрашиванию рекламы, размещаемой сбытчиками наркотических и психотропных веществ на домах. Надписи могут содержать как открытое предложение по продаже наркотиков, так и предлагают работу по их распространению и номера телефонов для связи либо данные учетных записей в различных программах обмена сообщениями. С 2014 года общими усилиями ликвидировано 4185 надписей, в том числе с начала 2018 года - 1813.

Во время рейдов планируется убрать почти 250 выявленных в разных частях города надписей, в акции будут задействованы более 20 волонтеров.

Если вы желаете присоединиться к благому делу, то в случае обнаружения рекламы сбытчиков наркотиков в популярных у молодежи местах, вдоль пешеходных зон, в жилых массивах, нужно действовать следующим образом: зафиксировать информацию (фото, видеосъемка) и передать ее с указанием точного адреса надписи в Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курской области по телефону дежурной части УМВД России по Курской области +7(4712)36-82-65 или по электронной почте: profilaktika46@yandex.ru.

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