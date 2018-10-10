2018-10-10T10:57:10+03:00
Политика

Каждый шестой получивший повестку курянин пойдет служить этой осенью

На прошлой неделе на призывную комиссию явились 165 человек
Светлана ВОЛКОВА
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Многие получили отсрочку или признаны негодными к службеМногие получили отсрочку или признаны негодными к службеФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 1 октября в Курской области проходит кампания по призыву на военную службу. Как рассказал начальник отдела мобилизационной подготовки Администрации Курска Дзебисов, вызов на призывную комиссию получили 2653 молодых курянина, 453 пойдут служить в ряды Российской армии.

За минувшую неделю на призывную комиссию явились 165 человек, 96 из них будут призваны на срочную службу, 18 направлены на медицинское обследование, 34-м предоставлена отсрочка от призыва, 17 признаны негодными или ограниченно годными к военной службе.

Проводится активная работа по розыску так называемых уклонистов от службы в армии, добавили в мэрии.

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