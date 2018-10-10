2018-10-10T10:26:03+03:00
Звезды

В Курске открывается «Школа православия»

Открытие состоится 18 октября в КТЦ «Звездный»
Яна ШЕЛЕСТ
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В школу приглашаются все желающие без возрастных ограниченийВ школу приглашаются все желающие без возрастных ограниченийФото: Яна ШЕЛЕСТ
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18 октября в Курске в 11 раз откроется «Школа православия». Каждый четверг в 18.00 в Концертно-творческом центре «Звездный» (кинотеатре имени М.С. Щепкина) все желающие смогут пополнить знания по самым интересным и актуальным вопросам православия и смежных направлений.

В школу приглашаются все желающие без возрастных ограничений. «Учеников» ждут интересные лекции, живое общение и просмотр фильмов.

Слушателем «Школы православия» можно стать не выходя из дома: видеозаписи лекций (бесед, круглых столов) размещаются на странице «Школы православия» в разделе видео https://vk.com/videos-71632131.

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