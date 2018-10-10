2018-10-10T09:47:18+03:00
Происшествия

Курянку осудили за кражу кроссовок в поезде

Девушка попала под уголовную статью
Ольга ДАНИЛОВА
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Девушка попала под статью за кражу кроссовок стоимостью две тысячи рублейДевушка попала под статью за кражу кроссовок стоимостью две тысячи рублейФото: Из архива КП.
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21-летняя жительница Курска признана виновной по части 1 статьи 158 УК РФ за кражу женских кроссовок в поезде № 119 сообщением Санкт-Петербург-Белгород, рассказали в курской транспортной прокуратуре.

ЧП произошло 10 апреля. Девушка ехала в поезде № 119 сообщением Санкт-Петербург-Белгород. Когда состав прибыл на железнодорожный вокзал Курска, она забрала женские спортивные кроссовки марки «ADIDAS» стоимостью 2751,30 рублей, принадлежащие несовершеннолетней пассажирке, которая ехала по соседству с ней.

Сотрудники транспортной полиции через два дня задержали подозреваемую.Свою вину она признала и вернула кроссовки.

Суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу и сторонами не обжаловался.

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