2018-10-10T09:40:01+03:00
Здоровье

В Курской области грипп не регистрируется

ОРВИ заболели более 5300 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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Заболеваемость ОРВИ не превышает обычного сезонного уровняЗаболеваемость ОРВИ не превышает обычного сезонного уровняФото: Из архива "КП"
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На сегодняшний день в Курской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями не превышает обычного сезонного уровня. Заболели 5353 человека, что на 13,8% ниже расчетных показателей эпидпорога. 78,5% заболевших – дети. Случаев гриппа в регионе не выявлено.

Роспотребнадзор сообщает, что в Курскую область поступила последняя партия противогриппозной вакцины для взрослых - 174350 доз. Регион обеспечен вакциной для взрослого населения на 100%. В ближайшие дни ожидается поступление заключительной партии детской вакцины.

Напоминаем, что с 1 по 15 октября в Курской области работает «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Консультацию можно получить в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефонам:

- в Курске - (4712) 58-71-86,

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском,Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

- во Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.

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