Под Курском ночью сгорела летняя кухня

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-10T09:14:29+03:00

К счастью, на пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Примерно в половине третьего ночи 10 октября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании летней кухни в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ № 9 Курчатовского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 02:33 и тут же приступили к ликвидации загорания. Ликвидировать огонь удалось в 02:37. Пострадавших нет.

В деревянной, обложенной кирпичом, летней кухне площадью 30 "квадратов" повреждены кровля шиферная, потолочные перекрытия и стены.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.