2018-10-09T17:23:21+03:00
Общество

В Курске проходит акция «Добро с доставкой на дом»

Акция направлена на внимание и заботу к пожилым людям
Яна ШЕЛЕСТ
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В акции принимают участие студенты и волонтерыВ акции принимают участие студенты и волонтерыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В рамках декады пожилого человека Городская молодежная биржа труда проводит традиционную акцию «Добро с доставкой на дом», сообщает администрация Курска. Акция направлена на заботу и внимание к пожилым людям.

В акции принимают участие студенты и волонтеры общественных молодежных организаций. Добровольцы помогают одиноким ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам и инвалидам. Молодежь работает на приусадебных участках, приводит в порядок дворы и оказывают другую необходимую помощь.

4 октября специалисты молодежной биржи труда вместе с активистами молодежного центра «Монолит» оказали помощь ветерану войны Владимиру Петровичу Малихову. В доме помыли окна, сделали уборку и привели в порядок двор.

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