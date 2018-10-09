Курский рукопашник занял первое место в Кубке мира
Виталий Дериглазов в финале победил спортсмена из Казахстана
В соревнованиях участвовали 122 атлета из 26 стран мира
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Курянин Виталий Дериглазов занял первое место в Кубке мира по рукопашному бою в весовой категории свыше 90 кг. В финале соревнований он одержал победу над спортсменом из Казахстана. Это позволило сборной России завоевать золото в командном зачете.
Кубок мира по рукопашному бою проходил с 5 по 8 октября в Кишиневе. В соревнованиях участвовали 122 атлета из 26 стран мира.