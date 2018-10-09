2018-10-09T16:36:26+03:00
Общество

Курянин попытался дать взятку инспекторам ДПС

Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина попытался оставить в салоне служебного автомобиля 500 рублейМужчина попытался оставить в салоне служебного автомобиля 500 рублейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Курска. Мужчину признали виновным в мелком взяточничестве, сообщили в прокуратуре Курской области.

28-летний курянин занимался перевозкой пассажиров. В апреле 2018 года его автомобиль с обозначениями легкового такси остановили инспекторы ДПС, чтобы проверить лицензию. Оказалось, что разрешения на перевозку людей у водителя нет.

Чтобы избежать административной ответственности мужчина попытался оставить в салоне служебного автомобиля в качестве взятки 500 рублей. В это время его задержали сотрудники полиции. Суд назначил курянину наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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