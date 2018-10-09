2018-10-09T16:12:27+03:00
Происшествия

Под Курском грибники нашли мину

Снаряд пролежал в лесу со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Снаряд изъяли и вывезли на полигонСнаряд изъяли и вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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10 октября в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении минометной мины в Кореневском районе. На опасный снаряд наткнулись грибники в урочище Краснооктябрьское, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

На место обнаружения выехали специалисты Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли минометную мину калибром 50 мм и вывезли ее на специализированный полигон для дальнейшего уничтожения.

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