Курянка похитила с прилавка борсетку
По факту кражи возбудили уголовное дело
Личность похитительницы установили за несколько днейФото: Из архива "КП"
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Сотрудники Сеймского отдела полиции установили девушку, причастную к краже борсетки с прилавка магазина, сообщили в УМВД по Курской области.
Мужчина в торговом павильоне забыл на прилавке борсетку с деньгами. 27-летняя курянка, стоявшая за ним в очереди, забрала ее себе. Потерпевший обнаружил пропажу уже дома и вернулся в магазин. Не обнаружив своего имущества, он обратился в полицию.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и определили предполагаемую подозреваемую. За несколько дней они установили личность похитительницы. Девушка во всем призналась, в отношении нее возбудили уголовное дело.