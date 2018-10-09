Курянка похитила с прилавка борсетку

СЕГОДНЯ 15:36 2018-10-09T15:38:38+03:00

Личность похитительницы установили за несколько дней Фото: Из архива "КП"

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Сотрудники Сеймского отдела полиции установили девушку, причастную к краже борсетки с прилавка магазина, сообщили в УМВД по Курской области.

Мужчина в торговом павильоне забыл на прилавке борсетку с деньгами. 27-летняя курянка, стоявшая за ним в очереди, забрала ее себе. Потерпевший обнаружил пропажу уже дома и вернулся в магазин. Не обнаружив своего имущества, он обратился в полицию.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и определили предполагаемую подозреваемую. За несколько дней они установили личность похитительницы. Девушка во всем призналась, в отношении нее возбудили уголовное дело.