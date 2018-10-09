Под Курском военнослужащие РЭБ провели учения

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-09T12:06:01+03:00

В них приняли участие около 500 человек

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Военнослужащие соединения радиоэлектронной борьбы Западного военного округа, базирующиеся в Курской области, выполнили практические задачи по подавлению летающего радиолокатора условного противника.

Учения проходили на специализированном полигоне. Экипажи самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 наводили высокоточное оружие на объекты наземного базирования войск. Им противостояли расчеты РЭБ «Красуха-4», «Борисоглебск», мобильный комплекс «Леер-3» и станция помех «Житель».

В ходе учений военнослужащие отработали комплексное воздействие на системы связи и управления условного противника, а также смены позиционных районов для вывода из-под авиационного и ракетного удара.

В учениях приняли участие около 500 военнослужащих, более 100 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе комплексов радиоэлектронной борьбы, поступивших на вооружение соединения в 2017 году.

Подразделения радиоэлектронной борьбы приобретают большую важность в современных условиях ведения военных операций. РЭБовцы работают невидимо и на больших расстояниях, но выполняют важнейшие функции — помогают прикрывать действия наземных войск от поражений высокоточным оружием и осуществляют звуковые перехваты.