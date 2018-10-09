2018-10-09T11:26:27+03:00
Общество

Курского алиментщика отправили на обязательные работы

Мужчина задолжал сыну 84 тысячи рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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В отношении 411 алиментщиков возбуждены уголовные делаВ отношении 411 алиментщиков возбуждены уголовные дела
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Житель Курска задолжал своему семилетнему сыну алименты в сумме 84 тысячи рублей. Мужчина не работал и в центре занятости на учете не стоял.

Судебный пристав в отношении должника составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд признал курянина виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов.

За восемь месяцев 2018 года в Курской области 529 злостных алиментщиков привлекли к обязательным работам, двоим были назначены штрафы, 51 должник подвергся административному аресту. В отношении 411 курян, уклоняющихся от уплаты алиментов, возбудили уголовные дела.

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