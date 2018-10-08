В курском СИЗО нашли нарушения

8 Окт. 17:02 2018-10-08T17:02:52+03:00

В камерах СИЗО - грибок и сырость, признали проверяющие Фото: Из архива КП.

Некоторых сидельцев держали в боксах без окон и вентиляции

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Прокуратура нашла нарушения законодательства, регламентирующего режимные требования, материально-бытовое обеспечение, оказание медицинской помощи в курском СИЗО-1.

Вскрыты факты содержания в камерах обвиняемых совместно с осужденными, против которых приговор суда вступил в законную силу. Некоторые сидельцы долгое время находились в боксе, где нет окон и вентиляции.

Лица, содержащиеся в камере для временной изоляции, не получают необходимой медицинской помощи, в их медицинских картах отсутствуют соответствующие записи.

Часть камер не отвечает требованиям санитарии и гигиены. В некоторых из них стены и потолки поражены грибком и сыростью,санузлы находятся в антисанитарном состоянии, либо неисправны.

Распорядок дня СИЗО-1 не предусматривает ежедневных двухчасовых прогулок для осужденных, оставленных в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Нет дополнительной прогулки подозреваемых и обвиняемых, которые участвовали в течение дня в судебном заседании или в следственных действиях и не смогли воспользоваться этим правом.

Принятые на хранение от обвиняемых и осужденных запрещенные предметы, вещи и другие ценности, администрацией изолятора не направлены к месту отбывания осужденными наказания. На момент проверки на хранении в СИЗО-1 было более 2700 таких предметов.

Нарушения стали возможными из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами, отвечающими за выполнение режима, материально-бытовое обеспечение и оказание медицинской помощи в отношении содержащихся в следственном изоляторе, сказали в прокуратуре.

Прокурор Курской области внес начальнику регионального ФКУ СИЗО-1 УФСИН России представление, в котором потребовал устранить нарушения и не допускать их в дальнейшем, а также привлечь к ответственности виновных.