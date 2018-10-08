Курскому пенсионеру два года выставляли завышенные счета за воду

8 Окт. 16:53 2018-10-08T16:54:10+03:00

В деревне вообще нет централизованного водоснабжения Фото: Из архива КП.

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В прокуратуру Большесолдатского района пожаловался местный житель на необоснованное начисление платы за водоснабжение.

Пенсионер и его супруга живут в деревне Чубаровка Большесолдатского района в частном доме. В доме есть холодное водоснабжение через подключение к уличной водоразборной колонке, канализации нет. В деревне вообще нет централизованного водоснабжения.

Вместе с тем, как показала проверка, два года АО «Курскоблводоканал» необоснованно применял норматив при начислении платы за воду для пенсионера. Причем, в разное время расчет производился по-разному - как для жилого дома, оборудованного унитазом, раковиной мойками и ванной, с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением или местной канализацией, газоснабжением.

Сумма необоснованно начисленных платежей составила более 7 тысяч рублей, сказали в прокуратуре.

Прокурор Большесолдатского района внес директору АО «Курскоблводоканал» представление, в котором потребовал устранить нарушения.

Пенсионеру сделали перерасчет и установили обоснованный норматив.