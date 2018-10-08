2018-10-08T16:43:08+03:00
Происшествия

В Курске на Павлова ремонтируют теплосеть

Движение транспорта затруднено
Яна ШЕЛЕСТ
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Для движения транспорта открыта только одна полосаДля движения транспорта открыта только одна полосаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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8 октября в Курске на улице Павлова произошло повреждение теплосети. Проводятся земляные работы, после чего специалисты приступят к ремонту поврежденного участка. Для движения транспорта открыта только одна полоса.

Подача тепла и горячей воды потребителям близлежащих домой не приостановлены. Все ремонтные работы и благоустройство улицы планируется завершить до 15 октября.

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