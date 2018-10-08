В Курске на Павлова ремонтируют теплосеть

8 Окт. 16:42 2018-10-08T16:43:08+03:00

Для движения транспорта открыта только одна полоса Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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8 октября в Курске на улице Павлова произошло повреждение теплосети. Проводятся земляные работы, после чего специалисты приступят к ремонту поврежденного участка. Для движения транспорта открыта только одна полоса.

Подача тепла и горячей воды потребителям близлежащих домой не приостановлены. Все ремонтные работы и благоустройство улицы планируется завершить до 15 октября.