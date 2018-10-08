Не во все школы и детсады Курска пришло тепло

СЕГОДНЯ 16:31 2018-10-08T16:31:07+03:00

Тепло пока еще не на всех соцобъектах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Батареи остаются холодными более чем в 750 многоэтажек

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В областном центре продолжается работа по включению отопления на объектах социальной сферы и жилого фонда, рассказали в мэрии города. По информации ПАО «Квадра» - «Курская генерация» по состоянию на 13.00 8 октября тепло подается в 84 из 85 дошкольных учреждений, в 91 из 93 учреждений среднего и дополнительного образования, расположенных в Курске.

К концу вчерашнего дня тепло пришло в 1444 многоквартирных дома из 2271.