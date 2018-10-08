В Курской области прошла операция "Нелегал 2018"

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-08T16:03:55+03:00

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УМВД России по Курской области совместно с правоохранительными органами региона провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал 2018» по предупреждению и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации.

В рамках операции выявлены 737 нарушений миграционного законодательства, в том числе 462 нарушения правил въезда на территорию страны, либо режима пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства и 275 нарушений порядка трудовой деятельности иностранцами, рассказали в УМВД.

Выявлено 28 фактов нарушений миграционного законодательства со стороны юридических лиц.

В Суджанском районе при проверке двух строящихся объектов оштрафовали двух граждан, осуществлявших трудовую деятельность без разрешительных документов, и работодатель за незаконное привлечение их к труду.

В Фатежском районе обнаружили семь нелегалов-гастарбайтеров, которые работали без патента. Их также оштарфовали

Всего за нарушения миграционного законодательства наложено административных штрафов на общую сумму 1, 46 млн. рублей.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия возбуждено семь уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконной миграцией, три по преступлениям, связанными с наркотиками, семь по преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия, и одно за незаконное пересечение государственной границы.

В рамках операции выдворили и депортировали 14 иностранцев, подготовлено 15 решений об аннулировании ранее выданных разрешительных документов, 12 – о сокращении срока временного пребывания в РФ, 35 решений о неразрешении въезда на территорию РФ.