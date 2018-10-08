В курском костеле пройдет органный концерт
В нем примет участие органистка Елена Рябко
Вход на концерт по пригласительным билетамФото: Из архива "КП"
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14 октября в римско-католическом храме Успения Божией Матери состоится концерт «Барокко и романтизм» с участием органистки Елены Рябко.
В храме прозвучат произведения выдающихся композиторов эпохи барокко Дитриха Букстехуде, Иоганна-Себастьяна Баха, Иоганна Пахельбеля, а также их последователей-романтиков Леона Боэльмана («Готическая сюита»), Перси Флетчера, Шарля-Мари Видора.
Вход на концерт по пригласительным билетам. Благотворительный взнос 300 рублей, пенсионерам и студентам — 200 рублей. Билеты можно приобрести в ЦУМе и самом в храме в день концерта на улице Марата, 31.
Начало концерта — в 17.00.