В курском костеле пройдет органный концерт

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-08T16:05:05+03:00

Вход на концерт по пригласительным билетам Фото: Из архива "КП"

В нем примет участие органистка Елена Рябко

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14 октября в римско-католическом храме Успения Божией Матери состоится концерт «Барокко и романтизм» с участием органистки Елены Рябко.

В храме прозвучат произведения выдающихся композиторов эпохи барокко Дитриха Букстехуде, Иоганна-Себастьяна Баха, Иоганна Пахельбеля, а также их последователей-романтиков Леона Боэльмана («Готическая сюита»), Перси Флетчера, Шарля-Мари Видора.

Вход на концерт по пригласительным билетам. Благотворительный взнос 300 рублей, пенсионерам и студентам — 200 рублей. Билеты можно приобрести в ЦУМе и самом в храме в день концерта на улице Марата, 31.

Начало концерта — в 17.00.