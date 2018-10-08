Курян предупреждают о тумане

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-08T15:47:03+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 8 октября в течение суток будет переменная облачность без существенных осадков ночью местами туман. Ветер переменных направлений ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура ночью 3-8º тепла, днем 11-16º. Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что влечет увеличение числа ДТП, отмечают в МЧС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основной залог безопасной езды в условиях тумана - это снижение скорости.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Если вы попали в туман внезапно, уже совершая свой маршрут, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием. Поэтому, попав в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной маневр. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч, добавили в МЧС.