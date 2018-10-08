Под Курском в ДТП с КамАЗом погиб мужчина

СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-08T15:29:39+03:00

Еще три человека получили ранения, в том числе и ребенок

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Серьезная авария произошла 8 октября примерно в 12:05 на 13 километре автотрассы Курск-Лебяжье-Полевая. Автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 27-летнего водителя столкнулся с КамАЗом, за рулем которого сидел 23-летний парень.

Трое пассажиров получили раненияФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Ранения получили мужчина и женщина – пассажиры ВАЗа, а также 12-летняя девочка. Ребенок находился в удерживающем устройстве, что помогло избежать более тяжелых последствий.

На месте работает полиция. Выясняются все обстоятельства ДТП, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.