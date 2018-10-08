Под Курском в ДТП с КамАЗом погиб мужчина
ДТП в Полевой.Материалы пресс-служб
Серьезная авария произошла 8 октября примерно в 12:05 на 13 километре автотрассы Курск-Лебяжье-Полевая. Автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 27-летнего водителя столкнулся с КамАЗом, за рулем которого сидел 23-летний парень.
Трое пассажиров получили раненияФото: УМВД России по Курской области.
В результате ДТП водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Ранения получили мужчина и женщина – пассажиры ВАЗа, а также 12-летняя девочка. Ребенок находился в удерживающем устройстве, что помогло избежать более тяжелых последствий.
На месте работает полиция. Выясняются все обстоятельства ДТП, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.