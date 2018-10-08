СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-08T14:57:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Курские полицейские раскрыли несколько автокраж, совершенных в разных районах области. В Обояни двое мужчин похитили аккумуляторы с сельхозтехники, которая принадлежала предпринимателю. Личности злоумышленников были установлены. Теперь предстоит доказать их вину и добиться возмещения ущерба потерпевшему.

В августе 2018 года 33-летний ранее судимый курянин в Железнодорожном округе Курска вскрыл капот ВАЗа, похитил аккумулятор и продал его. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

34-летний мужчина в Курске на улице Степана Разина похитил технику из автомобиля ВАЗ. Полицейские выяснили, что курянин причастен и к краже запчастей из большегрузного автомобиля в Сеймском округе, совершенной в конце сентября.

Во всех случаях совершить преступления удавалось из-за того, что автомобили не были оборудованы сигнализациями, а часто их просто забывали закрывать, сообщили в УМВД по Курской области.