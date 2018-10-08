Средняя зарплата в Курской области превысила 29 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-08T14:07:22+03:00

Правда, далеко не все куряне ощутили роста заработной платы Фото: Из архива КП.

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Среднемесячная зарплата в Курской области за январь-июль 2018 года составила 29,2 тыс. рублей. Она выросла к аналогичному периоду прошлого года на 10,6%. Такие данные приводит Курскстат.

В разрезе основных отраслей экономики области уровень оплаты труда за этот период составил: в сельском хозяйстве – 27,2 тыс. рублей, в промышленном комплексе – 32,2 тыс. рублей, обрабатывающих производствах – 27,7 тыс. рублей, строительстве – 28,1 тыс. рублей, оптовой и розничной торговле – 24,4 тыс. рублей, по отрасли транспортировка и хранение – 29,7 тыс. рублей.