Баскетболистки курского «Динамо» вышли в «Финал четырех»

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-08T13:58:08+03:00

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6 октября в Самаре баскетболистки курского «Динамо» провели игру с БК «Политех-СамГТУ». Четвертьфинальный матч завершился победой курского клуба со счетом 100:53.

Таким образом, курский баскетбольный клуб «Динамо» вышел в «Финал четырех» Кубка России. По итогам игры самыми результативными игроками курской команды оказались Елена Кириллова и Наталья Жедик, набравшие 26 и 20 очков.

13 октября другой курский баскетбольный клуб «Инвента» сразится за выход в финал с оренбуржской «Надеждой». Игра состоится в 16:00 в СКК.