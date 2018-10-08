Баскетболистки курского «Динамо» вышли в «Финал четырех»
Курянки разгромили самарский «Политех-СамГТУ»
"Динамо" - постоянный участник "Финала четырех"
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6 октября в Самаре баскетболистки курского «Динамо» провели игру с БК «Политех-СамГТУ». Четвертьфинальный матч завершился победой курского клуба со счетом 100:53.
Таким образом, курский баскетбольный клуб «Динамо» вышел в «Финал четырех» Кубка России. По итогам игры самыми результативными игроками курской команды оказались Елена Кириллова и Наталья Жедик, набравшие 26 и 20 очков.
13 октября другой курский баскетбольный клуб «Инвента» сразится за выход в финал с оренбуржской «Надеждой». Игра состоится в 16:00 в СКК.