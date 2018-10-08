Пьяная курянка без прав врезалась в жилой дом

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-08T12:14:22+03:00

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6 октября около шести часов утра в Железнодорожном округе Курска произошло странное ДТП. Автомобиль ВАЗ-2108 двигался по улице Интернациональной со стороны Дубровинского в направлении Октябрьской. Неожиданно машина, «перелетев» газон и тротуар, врезалась в частный дом.

Как оказалось, за рулем автомобиля сидела 18-летняя девушка, не имеющая водительских прав. К тому же она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП юная «автоледи» и 19-летняя пассажирка ВАЗа получили различные травмы, с которыми были доставлены в городскую клиническую больницу № 4, сообщили в УГИБДД.