На курских водоемах усилили контроль

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-08T11:44:28+03:00

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С началом осени сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Курской области не ослабили контроль за обстановкой на водоемах региона. Ежедневно две группы инспекторов ГИМС и представителей ВОСВОД патрулируют акваторию курских рек и озер. Им помогают опергруппы нештатных инспекторов и представителей муниципалитетов.

В зоне особого внимания - места традиционного отдыха у воды любителей рыбалки. В выходные дни на водоемах сбирается до ста человек. Спасатели раздают памятки и проводят профилактические беседы. Рыбакам, употребляющим спиртные напитки, рекомендуют покинуть водоем.

Во время патрулирования инспекторы часто встречают детей, которые находятся у водоемов без присмотра взрослых. Сотрудники ГИМС тут же связываются с их родителями. Инспекторы контролируют и соблюдение правил безопасности водителями маломерных судов, проверяют у них документы и наличие средств спасения на борту. С начала осеннего периода проведено более 50 надзорно-профилактических рейдов.