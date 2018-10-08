В Курске пройдет Фестиваль науки

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-08T10:06:02+03:00

Он состоится на базе ЮЗГУ

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12 октября 2018 года в Курске в Юго-Западном государственном университете состоится VIII Всероссийском Фестиваль науки.

Участников мероприятия ждут научные шоу, квесты, лекции ведущих ученых, мастер-классы, викторины, экскурсии, а также сеанс связи с МКС. В рамках фестиваля пройдут соревнования по мостостроению и робототехнике среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Посетить Фестиваль науки могут все желающие по адресу: город Курск, улица 50 лет Октября, 94. Вход свободный.