В Железногорске сгорел «БМВ»
Пожар произошел на улице Димитрова
Огонь повредил моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытиеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
Автомобиль «БМВ Х5», припаркованный на улице Димитрова в Железногорске, загорелся 7 октября примерно в 05:35. На место ЧП приехали пожарные ПСЧ № 11, скорая помощь, полиция и работники электросетей.
Пожар потушили в 05:43. Огонь повредил моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
5 октября в Курске на улице Еремина загорелся гараж. В нем сгорели два автомобиля - «Ниссан Патрол» и «Шкода Актавиа».