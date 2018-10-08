2018-10-08T09:46:38+03:00
Происшествия

В Железногорске сгорел «БМВ»

Пожар произошел на улице Димитрова
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь повредил моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытиеОгонь повредил моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытиеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Автомобиль «БМВ Х5», припаркованный на улице Димитрова в Железногорске, загорелся 7 октября примерно в 05:35. На место ЧП приехали пожарные ПСЧ № 11, скорая помощь, полиция и работники электросетей.

Пожар потушили в 05:43. Огонь повредил моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

5 октября в Курске на улице Еремина загорелся гараж. В нем сгорели два автомобиля - «Ниссан Патрол» и «Шкода Актавиа».

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