2018-10-07T11:52:08+03:00
Происшествия

Курянин пожаловался в прокуратуру на экстремистскую книгу в Сети

Силовики возбудили уголовное дело
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В курскую прокуратуру поступило обращение местного жителя о том, что в Сети в свободном доступе разместили текст книги автора, чьи труды раньше уже признавали экстремистскими. Мужчина утверждал, что новая работа, пропагандирует превосходство одних рас и наций над другими.

Во время проверки специалисты установили, что книга, действительно, содержит признаки возбуждения вражды и ненависти к другим национальностям. В итоге на основании материалов прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

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