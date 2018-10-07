В Курской области легковушка сбила пешехода

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-07T11:39:55+03:00

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Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, сообщение о ДТП поступило в субботу, в 18:59. Вблизи поселка Конышевка «двенадцатая» сбила пешехода. На месте происшествия работали пожарные-спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Всего к ликвидации последствий аварий привлекалось девять человек и три единицы техники.

Сейчас инспекторы устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Личность и состояние пострадавшего уточняются.

Спасатели напоминают, что в случае любой беды всегда можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Также в области действует «телефон доверия» регионального ГУ МЧС: 51-00-22.