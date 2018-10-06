В Курске сгорели две иномарки

6 Окт. 19:54 2018-10-06T19:54:07+03:00

Изменить размер текста: A A

5 октября примерно в 23:12 на улице Еремина в Курске загорелся кирпичный гараж. На место ЧП приехали пожарные трех пожарно-спасательных частей, полиция и скорая помощь. Возгорание локализовали в 23:30, ликвидировали – в 23:34.

В результате пожара в гараже сгорел автомобиль «Ниссан-Патрол». Огонь серьезно повредил и рядом стоящую «Шкоду Актавиа».

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.