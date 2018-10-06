2018-10-06T19:54:07+03:00
Происшествия

В Курске сгорели две иномарки

Пожар произошел на улице Еремина
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
"Ниссан" сгорел полностью"Ниссан" сгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

5 октября примерно в 23:12 на улице Еремина в Курске загорелся кирпичный гараж. На место ЧП приехали пожарные трех пожарно-спасательных частей, полиция и скорая помощь. Возгорание локализовали в 23:30, ликвидировали – в 23:34.

В результате пожара в гараже сгорел автомобиль «Ниссан-Патрол». Огонь серьезно повредил и рядом стоящую «Шкоду Актавиа».

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24