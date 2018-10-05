На вокзале в Курске задержали парня с "травой"

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-05T15:45:50+03:00

Мужчину обвиняют в хранении наркотиков Фото: УМВД России по Курской области.

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С переходного моста железнодорожного вокзала "Курск" за административное правонарушение в дежурную часть Курского линейного отдела доставлен 23- летний курянин.

Во время личного досмотра у мужчины нашли и изъяли наркотическое средство, которое, согласно проведенному исследованию, оказалось марихуаной общей массой 44,3 грамма.

Против курянина завели уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в значительном размере). Избрана мера пресечения - обязательство о явке. Проводится расследование.