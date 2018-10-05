Курянам советуют жаловаться на проблемы с отоплением в администрацию

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-05T14:27:27+03:00

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Начиная с 27 сентября в первую очередь к теплу подключали социальные объекты Курской области. По состоянию на 3 октября в регионе подключено около 90% социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей, более 50 % детских садов, столько же – социальных учреждений, 56% - учреждений здравоохранения, порядка 55% школ. Полностью эта работа завершена в 12 районах, сообщили в администрации Курской области.

Учитывая прошлогодние проблемы, под особый контроль областной комитет ЖКХ и ТЭК взял ситуацию с началом отопительного сезона в областной больнице – в этом году тепло туда уже подано, а, кроме того, отлажено взаимодействие со всеми управляющими компаниями близлежащих домов, и запуск системы здесь прошел без завоздушивания системы.

- Также на сегодняшний день решен вопрос с подачей тепла в поселке Магнитный Железногорского района, где в этом году были проблемы с обслуживанием котельной, и муниципальным образованием была привлечена новая теплоснабжающая организация, - отметили в обладминистрации.

ПАО «Квадра» полностью завершило ремонтные работы на тепломагистрали на улице Красной Армии. Система уже заполнена, и начато подключение к теплу социальных объектов и жилого фонда. Эта работа будет завершена до 8 октября, а благоустройство территории продлится до 15 октября.

Отопление в жилом секторе областного центра начало появляться с 1 октября, его подключение идет поэтапно.

При возникновении проблем, связанных с подачей тепла, жители многоквартирных домов должны обратиться в свою управляющую компанию. При бездействии компании – в администрацию муниципального образования. Кроме того, с письменным заявлением можно обратиться в Госжилинспекцию.