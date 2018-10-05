Под Курском микроавтобус въехал в КамАЗ

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-05T14:12:22+03:00

Ранения получили девять человек Фото: УМВД России по Курской области.

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Серьезное ДТП произошло 5 октября ночью в Обоянском районе на 599 километре автодороги М2 Крым. 45-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Вито» с пассажирами ехал со стороны Курска в сторону Белгорода. В 01:40 он по неизвестной причине врезался в КамАЗ, который двигался впереди в попутном направлении.

В результате аварии водитель и восемь взрослых пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Всем раненым оказали помощь, в больнице осталась только одна женщина, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП.

За последнюю неделю это уже второе серьезное дорожно-транспортное происшествие в Обоянском районе. 2 октября на 583 километре трассы М2 «Мерседес» на полном ходу «влетел» в грузовик «Даф». В результате аварии погибли трое молодых мужчин, находившихся в легковушке.