В Курской области прогнозируют сильный туман

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-05T14:02:19+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области 6 октября будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти 7-12 м/с. температура: ночью 0-5º тепла, днем 11-16º.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление ограничивает видимость вокруг автомобиля, что влечет увеличение числа ДТП.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основныой залог безопасной езды в условиях тумана - снижение скоростного режима.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Если вы попали в туман внезапно, уже совершая свой маршрут, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием. Поэтому, попав в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной манёвр. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.