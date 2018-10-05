2018-10-05T13:26:22+03:00
Общество

По мнению 48% курян, от учителя зависит, каким будет новое поколение

Каждый пятый считает профессию педагога сложной
Светлана ВОЛКОВА
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Опрос проводился ко Дню учителяОпрос проводился ко Дню учителяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Центр регионального развития провел исследование и выяснил, что, по мнению курян, значит быть учителем.

Большинство респондентов - 48,2% - выразили мнение, что это очень ответственная работа, так как именно от учителя зависит жизнь будущего поколения.

38% участников опроса считают, что работать учителем можно только по призванию.

31,4% ответивших выбрали вариант, что сложность работы педагогом в том, что она требует от учителя полной самоотдачи.

«Быть учителем – тяжелый труд, но, к сожалению, не все учителя относятся к своей работе всерьез», - так ответила четверть респондентов (25,2%).

А 20,1% опрошенных выразили мнение, что далеко не каждый может стать учителем, так как это одна из сложнейших профессий.

И только по мнению 1,7%, педагогика – это простое ремесло, не требующее вложения сил и эмоций.

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