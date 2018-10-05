2018-10-05T11:56:29+03:00
Звезды

В Курске открылась выставка «По следам снежного барса»

Экспозиция разместилась в библиотеке имени Н.Н. Асеева
Яна ШЕЛЕСТ
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На выставке представлено более 50 фотоснимковНа выставке представлено более 50 фотоснимков
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2 октября в Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева открылась фотовыставка «По следам снежного барса». Выставка посвящена деятельности добровольческих экспедиций на Алтае и в Монголии.

Ее организатор - заместитель директора по охране Центрально-Черноземного государственного заповедника Николай Малешин, непосредственный участник экспедиций.

На выставке представлено более 50 фотоснимков, которые рассказывают о работе экспедиции и о ее главном герое – барсе или снежном ирбисе. Посетить выставку можно будет до 15 ноября.

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