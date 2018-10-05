В Курске соберутся «Золотые таланты»

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-05T10:57:21+03:00

В этом году конкурсу исполняется 10 лет Фото: Из архива "КП"

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Международный конкурс исполнительского искусства Гран-при «Золотые таланты» пройдет в Курске с 29 ноября по 2 декабря 2018 года, сообщает комитет информации и печати Курской области.

В конкурсе примут участие учащиеся музыкальных учебных заведений и школ искусств из России, стран СНГ и Балтии в возрасте до 18 лет включительно. Для участия в конкурсе нужно заполнить форму заявки на сайте конкурса - talentsgrandprix.ru не позднее 12 октября 2018 года и загрузить видеозапись исполнения музыкального произведения на фортепиано, деревянных духовых (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон) или медных духовых (труба, валторна, баритон/тромбон) музыкальных инструментах.

Победители конкурса получат дипломы и денежные сертификаты, а также специальный приз – стипендию от фестиваля искусств АРТ-ОКНО. Участие в гран-при «Золотые таланты» даст возможность юным талантам продемонстрировать исполнительское мастерство авторитетному жюри, получить приглашение участвовать в крупных российских музыкальных проектах.